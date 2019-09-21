Düşük rekolteye rağmen yüksek fiyat zeytinciyi umutlandırdı...Hasat yapılan bahçe havadan görüntülendi

Aydın'da mevsimsel değişiklikler nedeniyle zeytinde hasat sezonu erken başladı

AYDIN - Yaklaşık 25 milyon ağaç varlığıyla Türkiye'de zeytincilik konusunda ilk sırada Aydın'da, yaşanan mevsimsel değişiklikler nedeniyle hasat sezonu erken başladı. Geçen yıla göre yüzde 50 rekolte azalışı beklenen Aydın'da yüksek fiyatlar üreticiyi umutlandırdı.

Zeytin ağacı varlığı bakımından Türkiye lideri olan Aydın'da hasat sezonu erken başladı. Üreticiler; mevsimsel değişimlere bağlı olarak ürünün erken olgunlaşması nedeniyle daha incir sezonu başlamadan zeytinliklere yöneldi. Geçen yıla göre yüzde 50 rekolte düşüşü beklenen Aydın'da, düşük rekolte nedeniyle fiyatların yüksek olması zeytincilerin sezona umutlu başlamasına neden oldu. Geçtiğimiz yıllara göre 15-20 gün önce başlayan hasat sezonunun Mart ayı başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Ürünün erken olgunlaşmasıyla birlikte 2019-2020 zeytin hasat sezonuna başladıklarını belirten üretici Nahit Yetim, hasat sezonunun erken gelmesinde yaşanan iklim değişikliklerinin etkili olduğunu söyledi. Türkiye genelinde rekoltede yüzde 50'ye yakın bir düşüş tahmin edildiğine dikkat çeken Yetim, "Ürün az olmasına rağmen kalite çok güzel. Ürünün az olması nedeniyle fiyatlar da biraz yüksek. Bir ağaçtan her yıl ürün alabilmek için elle hasat yapıyoruz. Zeytin bizim için çok değerli bir mahsul. Geç bıraktığımız zaman veya diğer aparatlarla hasat ettiğimiz zaman ağaç strese girip küsüyor. Bu yüzden mümkün olduğunca elle toplamaya gayret ediyoruz" dedi.

Aydın'da hasat uzun sürüyor

Tamamen doğal olarak elde edilen zeytinlerin başta organik zeytinyağı olmak üzere 40'a yakın farklı ürüne dönüştürülerek tüketime sunulduğunu kaydeden Yetim, "Aydın bölgesinde zeytin hasat sezonu Şubat ayı sonuna kadar sürer. Diğer bölgelerde Aralık ayı sonunda hasat biterken, burada iklim koşulları uygun olduğu için Mart başına kadar devam ediyor. Bizim bölgemize has bir ürün olan Memecik zeytinin hasadı daha geniş bir zaman diliminde yapılabiliyor" şeklinde konuştu.

Organik ürün için erken hasat yapılıyor

Bakımının iyi yapılmış olması nedeniyle zeytinlerin erken olgunlaştığını ifade eden üretici Hasan Hüseyin Yetim ise şöyle konuştu:

"Bahçenin bakımını iyi yaptık. Suladığımız için de zeytinler iti taneli oldu. Zeytin çok ekmek yediğimiz için bu ağaçlara iyi bakıyoruz. Üreticiliğin yanında 46 yıldır da tüccarlık yapıyorum. Bu sene bizim buralarda zeytin az. Rekoltede yüzde 50'ye varan bir düşüş var. Bakım yapmamıza rağmen bazı ağaçlarda var bazılarında ise hiç yok. Organik ürün elde edebilmek için hasadı erken yapıyoruz. 2-3 ay sora ürünün olgunlaşmasını beklersek kurtlanma yapar. Bu önlemek için erken hasat etmeyi tercih ediyoruz. Aydın havzasında en erken hasat yapan üreticilerden birisiyiz"