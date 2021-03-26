Düşük riskli kategorideki Mardin'de zorunlu HES kodu tedbiri - Son Dakika

Düşük riskli kategorideki Mardin'de zorunlu HES kodu tedbiri

26.03.2021 22:20
Düşük riskli kategorideki Mardin'de zorunlu HES kodu tedbiri, System.String[]

Korona virüs haritasında düşük riskli iller arasında yer alan Mardin'de ek yeni tedbirler alındı.

Korona virüs haritasında düşük riskli iller arasında yer alan Mardin'de ek yeni tedbirler alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu "HES Kodu Zorunluluğu" çerçevesinde gerekli tedbirleri kararlaştırmak için Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında toplandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızca uygulamaya konulan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması; "Kontrollü Sosyal Hayat" döneminde şehirlerarası yolculuk, kurum ziyareti veya bireysel iletişim gerektiren durumlarda vatandaşlarımızın, COVID-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadıkları bilgisinin, güvenli şekilde paylaşılmasını sağlayarak salgının takibine destek olan önemli bir uygulamadır. Bu kapsamda; ilimize girişlerde, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlar, şehir içi toplu taşıma araçları, kamu kurumları, PTT ve banka şubeleri, konaklama tesisleri, yeme-içme (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.) yerlerine HES Kodu kontrolü zorunluluğu getirilmesine, HES kodu riskli olanların girişlerine izin verilmeksizin kolluk kuvvetlerine bildirilmesine, belirtilen tedbirlere ilişkin olarak alınacak kararların Valilik ile koordineli olarak Kaymakamlarımız tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'inci maddeleri gereğince gerekli kararların alınması, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları işbirliği içinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - MARDİN

Koronavirüs, HES kodu, Mardin, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düşük riskli kategorideki Mardin'de zorunlu HES kodu tedbiri - Son Dakika


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