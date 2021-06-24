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Düşük Tansiyona Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Düşük Tansiyon Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika

Düşük Tansiyona Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Düşük Tansiyon Nedenleri ve Tedavisi

24.06.2021 22:19
Düşük Tansiyona Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Düşük Tansiyon Nedenleri ve Tedavisi, System.String[]

Düşük tansiyonunu birçok belirtisi vardır.

Düşük tansiyonunu birçok belirtisi vardır. Özellikle kronik hastalık problemi olan kişilerde düşük tansiyon şikayeti nüksedebilir.

Düşük Tansiyona Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

1) Havuç Suyu

Düşük tansiyon şikayeti olan kişilere uzman kişiler tarafından havuç suyu önerilmektedir. Havuç suyu bol vitamin içermektedir. Aynı zamanda kan basıncını da dengelemektedir. Havuç suyunu düzenli aralıklarla tüketerek düşük tansiyon şikayetlerinizin önüne geçebilirsiniz. Doğal yollardan düşük tansiyonu tedavi etmek için havuç suyu tavsiye edilmektedir.

2) Tuzlu Ayran

Düşük tansiyon şikayeti olan kişiler için önerilen bir diğer doğal tedavi seçeneği ise tuzlu ayrandır. Tuzlu ayran düşük tansiyonda sıklıkla tercih edilmektedir. Tansiyon düşüklüğünde tuzlu ayran tansiyonu dengeler. Tuzlu ayranı günde istediğiniz kadar tüketebilirsiniz.

3) Ispanak

Ispanak yüksek lif içeren besinlerden bir tanesidir. Aynı zamanda bolca da demir içermektedir. Ispanak sahip olduğu besin değerleri sayesinde düşük tansiyon şikayeti yaşayan kişiler için bir numaralı besin kaynağıdır. Ispanak düşük tansiyonu dengeler ve düşük tansiyon şikayetlerinizi yaşamanızı engeller.

4) Zencefil

Her derde deva olarak bilinen tam anlamı ile bir şifa deposu olarak bilinen zencefil, düşük tansiyon şikayetinde de bolca tercih edilmektedir. Zencefil doğal tedavi seçenekleri arasında en sık tercih edilen besinler arasına girmiştir. Bundan dolayı günde 1 defa olmak üzere zencefil tüketerek düşük tansiyonu doğal yollardan tedavi edebilirsiniz.

Düşük Tansiyon Nedenleri

1) Gebelik

Düşük tansiyon nedenleri arasında gebelik gelmektedir. Özellikle hamilelikte ilk 24 hafta sonucunda kişide kan basıncı önemli ölçüde düşmektedir. Bunun sonucunda da düşük tansiyon ortaya çıkmaktadır. Gebeliğin bir doğal sonucu olarak kabul edilir.

2) Kalp Hastalıkları

Kalp hastalıkları özellikle kronik seyrettiği durumlarda düşük tansiyona neden olmaktadır. Brakardi olarak bilinen düşük kalp atımı sırasında kalp kapakçığı rahatsızlıkları ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda da önemli olarak kalp hastalığı görülen kalp yetmezliği ve kalp krizi ortaya çıkabilir. Vücudun yeterli derecede kan pompalayamadığı durumlarda düşük tansiyon ortaya çıkmaktadır.

3) Enfeksiyon

Bir takım enfeksiyon hastalıkları sonucunda da yine düşük tansiyon belirtileri ortaya çıkmaktadır. Özellikle bakterili enfeksiyon ile birlikte akciğerlerde ve idrar yollarında problemler ortaya çıkar. Bu durumda da kan dolaşımı etkilenmektedir. Kan dolaşımı etkilendiğinde ise düşük tansiyon nüksedebilir.

4) Dengesiz Beslenme

İnsan vücudu dengesiz beslenme sonucunda önemli ölçüde etkilenir. Bu durumda da vücut bir takım vitaminlerden mahrum kalmaktadır. Dengesiz beslenme sonucunda ortaya B12 vitamin eksikliği ortaya çıkar. Aynı zamanda bu durum yine düşük tansiyona sebep olmaktadır.

5) İlaçlar

Bazı ilaçlar düşük tansiyona neden olmaktadır. Bu ilaçların yan etkisi olarak ortaya düşük tansiyon çıkmaktadır. Doktor tarafından hastanın öyküsü dinlenir ve kullanmış olduğu ilaçlar eğer düşük tansiyona neden oluyorsa bu ilaçların kullanılması kesilir.

Düşük Tansiyon Tedavisi

Düşük tansiyon tedavisi nedene bağlı olarak yapılmaktadır. Doktor tarafından yapılan testler ile birlikte düşük tansiyona neden olan faktörler gözlemlenir ve ortaya konur. Bu nedenleri ortadan kaldıracak şekilde ilaç tedavisi ya da beslenme diyet listesi uygulanarak düşük tansiyon tedavi edilir.

Düşük Tansiyona Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Düşük Tansiyon Nedenleri ve Tedavisi

Zencefil, Gebelik, Havuç, Kalp, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Düşük Tansiyona Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Düşük Tansiyon Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika Magazin


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