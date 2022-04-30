Düşük tüketimli OSB sanayicilerine, doğal gazda bayram müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi

Düşük tüketimli OSB sanayicilerine, doğal gazda bayram müjdesi

30.04.2022 09:51
Düşük tüketimli OSB sanayicilerine, doğal gazda bayram müjdesi

ORGANİZE sanayi bölgelerinde üretim yapan, ancak yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküpün altında olmasına rağmen Kademe-1 yerine daha yüksek fiyatlı olan Kademe-2 tarifesinden doğalgaz kullanan sanayi tesislerinin mağduriyetleri ortadan kalktı.

ORGANİZE sanayi bölgelerinde üretim yapan, ancak yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküpün altında olmasına rağmen Kademe-1 yerine daha yüksek fiyatlı olan Kademe-2 tarifesinden doğalgaz kullanan sanayi tesislerinin mağduriyetleri ortadan kalktı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, "Yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz kullanan OSB sanayicilerimiz artık, yüksek fiyatlı olan Kademe-2 tarifesi yerine, çok daha düşük fiyatlı olan Kademe-1 tarifesi üzerinden faturalandırılacak. Uygulama 1 Mayıs 2022 itibariyle başlayacak" dedi.

Başkan Kütükcü, "Doğal gazda uygulanan kademeli tarife uygulamasından dolayı, yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz kullanan OSB sanayicilerimiz düşük fiyatlı olan Kademe-1 uygulamasına tabi olmaları gerekirken, OSB'ler tek bir tüketici gibi görüldüğü için faturalarını çok daha yüksek olan Kademe-2 fiyatından ödemek zorunda kalıyordu. Yani düşük tüketimli bir OSB sanayicimiz, doğalgazın metreküpüne bugünkü fiyatlarla 3,34 TL ödemesi gerekirken, yine bugünkü fiyatlarla 9.4 TL olan Kademe-2 tarifesi üzerinden faturalandırılıyordu. Bu da düşük doğal gaz tüketen OSB sanayicilerimizi, OSB dışında faaliyet gösteren işletmelere göre çok daha dezavantajlı duruma düşürüyordu. OSBÜK olarak bir süredir doğal gaz dağıtımını kendisi yapan Türkiye genelindeki 91 OSB'mizin ve bu OSB'lerdeki sanayicilerimizin yaşadığı bu mağduriyeti gidermek için yürüttüğümüz çalışmalardan sonuç aldık. Artık yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz tüketen OSB sanayicilerimiz, Kademe-1 tarifesinden faydalanacak" diye konuştu.

KÜTÜKCÜ'DEN TEŞEKKÜR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Organize Sanayi Bölgelerinin Doğal Gaz Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar"da yaptığı bir düzenleme ile düşük tüketimli OSB sanayicilerinin mağduriyetini ortadan kaldırdığını ifade eden Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan'a teşekkür etti.

OSB'LERE YETKİ VERİLDİ

Organize Sanayi Bölgelerinin Doğal Gaz Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar da yapılan düzenleme ile doğal gaz dağıtım şebekesini kendisi işleten OSB'lere, OSB'de faaliyet gösteren işletmelerin doğal gaz tüketimlerinin uzaktan okuma sistemleri veya beyan yolu ile doğal gaz tedarik şirketleri ile paylaşılması hususunda yetki verildiğinin altını çizerek, şunları söyledi: "Verilen yetki ile artık OSB bölge müdürlüklerimiz, uzaktan okuma sistemleri veya beyan yolu ile OSB sanayicilerinin doğal gaz tüketimlerini okuyacak ve BOTAŞ'a bildirecek.  BOTAŞ da, yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz tüketen sanayi tesislerini Kademe-1 fiyatından faturalandıracak.  Böylece yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz tüketen OSB sanayicilerinin mağduriyetleri de ortadan kalkmış olacak."


YORUMLAR
500
OSB Başkanı Can'dan sanayiciler ile bir araya geldi OSB Başkanı Can'dan sanayiciler ile bir araya geldi Mansur Yavaş'tan Abb Personeline Bayram Müjdesi Mansur Yavaş'tan Abb Personeline Bayram Müjdesi

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düşük tüketimli OSB sanayicilerine, doğal gazda bayram müjdesi - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Ateş açan magandalar bekçilere direnince yaka paça gözaltına alındı: Adım adım izlediler
12:05 Suriyeli çocuğa çarpan Adanalı taksici önce kaçtı, sonra vicdanına yenik düşüp teslim oldu
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:34 Akıl sağlığı yerinde çıkan damat cezadan kaçamayacak: Kayınpederi ve bacanağını pompalıyla öldürmüştü
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
11:08 Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak
09:48 Trabzon'da gündem şampiyonluk, şehirde silah karşıtı seferberlik ilan edildi: Kurşun sıkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 12:14:22. #1.12#
SON DAKİKA: Düşük tüketimli OSB sanayicilerine, doğal gazda bayram müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement