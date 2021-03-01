Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kısıtlamalarının uygulanmasına illerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığını belirterek, Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategorilerin belirlendiğini açıkladı.
Yayınlanan haritada Ankara ve 41 il sarı renk ile gösterildi ve orta riskli iller arasında yer aldı.
Ankara ve 41 ilde normalleşme süreci nasıl olacak sorusunun yanıtı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararlara göre şöyle:
Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir,Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.
Son Dakika › Güncel › Düşük ve orta riskli iller normalleşti! İşte 42 kentin olduğu liste - Son Dakika