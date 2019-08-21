Düşük voltajı onarmak isterken akıma kapılıp öldü
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ORDU'nun Akkuş ilçesinde, düşük gelen voltajı onarmaya çalışırken elektrik trafosunda akıma kapılan Cafer Gökmen (44), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:52 Kaynak: DHA
ORDU'nun Akkuş
ilçesinde, düşük gelen voltajı onarmaya çalışırken elektrik trafosunda akıma kapılan Cafer Gökmen (44), hayatını kaybetti.
?Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi'nde meydana geldi. Cafer Gökmen, düşük voltaj geldiği için mahalledeki trafoyu onarmak istedi. Gökmen çalıştığı sırada iddiaya göre, akıma kapılıp, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Cafer Gökmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 4 çocuk babası olan Gökmen'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akkuş Devlet Hastanesi
Morgu'na kaldırıldı.
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