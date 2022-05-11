Düşük yaptığını söyleyen kadın, sokağa bırakılan bebeğin annesi çıktı - Son Dakika
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Düşük yaptığını söyleyen kadın, sokağa bırakılan bebeğin annesi çıktı

11.05.2022 14:55

Düşük yaptığını söyleyen kadın, sokağa bırakılan bebeğin annesi çıktı Polisin hastanede gözlem altında tuttuğu kadın bebeğin annesi olduğunu itiraf etti Hamile olduğunu gizleyen kadın lavaboda doğum yapmış Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde önceki gece doğurduğu bebeği sokağa bırakan annenin aynı...

Düşük yaptığını söyleyen kadın, sokağa bırakılan bebeğin annesi çıktı

Polisin hastanede gözlem altında tuttuğu kadın bebeğin annesi olduğunu itiraf etti

Hamile olduğunu gizleyen kadın lavaboda doğum yapmış

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde önceki gece doğurduğu bebeği sokağa bırakan annenin aynı gece düşük yaptığı gerekçesiyle aşırı kanama nedeniyle hastaneye giden kadın olduğu belirledi. Polisin iki gündür tedavi gördüğü hastane odasında gözlem atında tuttuğu kadının hamile çevresinden gizleyip yaşadığı evin lavabosunda doğum yaptıktan sonra bebeği götürüp sokağa bıraktığı öğrenildi. Bebeğin annesi olduğunu itiraf eden kadın, can güvenliğinin sağlanması için sığınma evine yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gece Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Camikebir Mahallesindeki bir ara sokakta yaşandı. Gece saatlerinde bebek sesini duyan vatandaşlar, sokağı kontrol ettiklerinde poşet içerisinde yeni doğan bir bebek olduğunu fark etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, durumu ağır olduğu gerekçesiyle dün Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Düşük yaptığını söyleyen kadın bebeğin annesi çıktı

Bebeğin bulunmasından kısa süre sonra düşük yaptığı gerekçesiyle aşırı kan kaybından dolayı hastaneye başvuran 23 yaşındaki S.K. isimli kadının bebeğin annesi olduğu belirlendi. İki gündür polislere düşük yaptığı için kanamasının olduğunu söyleyen ve bebekle bir alakası olmadığını iddia eden kadının bu gün her şeyi itiraf ettiği ve can güvenliği gerekçesiyle sığınma evine yerleştirildiği belirlendi.

Hamile olduğunu gizleyip lavaboda doğurmuş

Bebeğini sokağa bırakan kadının şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden 3 yıl önce boşandığı ve 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte bir evde yaşadığı öğrenildi. Hamile olduğunu herkesten gizleyen kadının evindeki lavaboda doğum yaptıktan sonra babasının kim olduğu henüz belirlenemeyen bebeği götürüp sokağa bıraktığı belirtildi.

Düşük yaptığını söyleyen kadın, sokağa bırakılan bebeğin annesi çıktı
Düşük yaptığını söyleyen kadın, sokağa bırakılan bebeğin annesi çıktı
Düşük yaptığını söyleyen kadın, sokağa bırakılan bebeğin annesi çıktı
Düşük yaptığını söyleyen kadın, sokağa bırakılan bebeğin annesi çıktı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düşük yaptığını söyleyen kadın, sokağa bırakılan bebeğin annesi çıktı - Son Dakika


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