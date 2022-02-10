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Düşük zam teklifine karşı çıkan Yemeksepeti çalışanları Kadıköy'de buluştu - Son Dakika

Düşük zam teklifine karşı çıkan Yemeksepeti çalışanları Kadıköy'de buluştu

10.02.2022 19:23

Düşük zam teklifine karşı çıkan Yemeksepeti çalışanları Kadıköy'de buluştu Düşük maaş oranlarını kabul etmeyen Yemeksepeti çalışanları Kadıköy'de bir araya geldi.

Düşük zam teklifine karşı çıkan Yemeksepeti çalışanları Kadıköy'de buluştu

İSTANBUL - Düşük maaş oranlarını kabul etmeyen Yemeksepeti çalışanları Kadıköy'de bir araya geldi. Çok sayıda motokurye şirket genel merkezinin bulunduğu Beşiktaş'a doğru konvoy halinde hareket etti. Çevredeki araç sürücüleri ise korna çalarak motokuryelere destek verdi.

Düşük zam teklifi ve esnaf kurye modeline karşı Yemeksepeti çalışanlarının eylemleri sürmeye devam ediyor. Motokuryeler ve depo çalışanları eylemlerinin 10. gününde Kadıköy Kozyatağı'nda bir araya geldi. Çok sayıda personelin katılım sağladığı eylemde kuryeler, enflasyonun altındaki zam teklifini iş bırakarak protesto etti, taleplerini yineledi. Şartların sağlanmaması durumunda ise eylemlerinin devam edeceğini belirtti. Kadıköy'de buluşan motokuryeler şirket genel merkezinin bulunduğu Beşiktaş Levent'e doğru konvoy yaparak ilerledi. Şirket önünde gerçekleştirilecek eyleme CHP'li vekillerin ve Sanatçı Haluk Levent'in de katılması beklenenler arasında.

"Biz yasal hakkımızı kullanıyoruz"

Eyleme katılım sağlayan motokurye, "Bugün eylemin 10. günü. Kadıköy buluşma noktamız oldu. Beşiktaş'a doğru ilerleyeceğiz. Eylemimiz tamamıyla yasaldır. Yani bir grev anlamına gelmiyor. Biz yasal hakkımızı kullanıyoruz. Amacımız provakasyon değil. Biz haklarımızı alana kadar devam edeceğiz. Biz sadece hakkımızı istemiyoruz. Bugün vekillerimiz de ve Haluk Levent'te destek olacak. Kendileri katılmak istediklerini söylemişti.

Düşük zam teklifine karşı çıkan Yemeksepeti çalışanları Kadıköy'de buluştu
Düşük zam teklifine karşı çıkan Yemeksepeti çalışanları Kadıköy'de buluştu
Düşük zam teklifine karşı çıkan Yemeksepeti çalışanları Kadıköy'de buluştu

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Beşiktaş, Kadıköy, Tragger, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düşük zam teklifine karşı çıkan Yemeksepeti çalışanları Kadıköy'de buluştu - Son Dakika


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