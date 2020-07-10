Düşünce Dergisi "üniversite"yi mercek altına alıyor - Son Dakika

Kültür Ocağı Vakfı'nın (KOCAV) yayın hayatına kazandırdığı Düşünce Dergisi'nin 10'uncu sayısı yayımlandı.

Kültür, sanat, iktisat, edebiyat, sosyoloji gibi konuları ele alan derginin son sayısında dosya konusu "üniversite" olarak belirlendi.

Yılda iki kez yayınlanan derginin "Üniversiteyi yeniden düşünmek" üst başlığıyla okurların beğenisine sunulan yeni sayıda, medreseden bugünkü üniversiteye, üniversitenin sorunlarından geleceğin üniversitesine kadar geniş bir yelpaze ele alınıyor.

Dergide Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun'un röportajlarına yer veriliyor.

Sancar röportajında, çocukluğundan ABD'ye uzanan eğitim yolculuğuna üniversitelerde özgür düşüncenin öneminden, din, siyaset ve milliyetçilik anlayışına kadar pek çok soruya yanıt veriyor.

Başarılı bir bilim insanında üç temel özelliğin bulunması gerektiğine dikkati çeken Sancar, bunları "bilgiye dayalı yaratıcılık", "sıkı çalışmak" ve "başarısızlık karşısında direnmek" şeklinde sıralıyor.

Dergide ayrıca, ideal üniversite tasavvuruna yönelik, alanında uzman hocaların görüşlerinin yer aldığı "soruşturma" bölümü de yer alıyor.