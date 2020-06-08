Düşünce Tutukluları: Suudi Arabistan'da tutuklu alim Avde'nin, ailesiyle görüşmesi yasaklandı - Son Dakika

Suudi Arabistan'da 2017'den bu yana tutuklu olan ülkenin tanınmış alimlerinden Selman el-Avde'nin (63) ailesiyle görüşmesine izin verilmediği belirtildi.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından yapılan açıklamada, Avde'nin, Riyad'daki El-Hair Hapishanesi'nde tutulduğunun doğrulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Suudi yönetimini destekleyenlerin, hapishanede haklarından yararlandığına ilişkin iddialarının aksine Avde'nin mayıs ayı ortalarında ailesiyle telefon görüşmesine ilişkin ses kaydının yayınlamasından bu yana ailesiyle görüşmesi tamamen yasaklandı." ifadesi kullanıldı.

"Düşünce Tutukluları", yetkililere Avde'nin keyfi tutukluluğunun sonlandırılması ve herhangi bir kısıtlama veya ön koşul olmaksızın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Avde'nin 14 Mayıs'ta telefonda ailesiyle görüşmesine ilişkin ses kaydı sosyal medyada yayınlanmıştı.

Sünni alim Selman el-Avde, Twitter'da yaklaşık 13,4 milyon takipçisiyle dünya çapında tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

37 ayrı suçlama yöneltilmişti

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda, Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamıştı. Kaşıkçı, "(Muhammed Bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek... Selman el-Avde, idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis açık görüşlü ve mutedil İslami yaklaşıma sahip olduğu için idam edilir çünkü bu haliyle onu tehdit olarak algılıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İnsan hakları alanında karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından önde gelen aktivist, gazeteci ve din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazanmıştı.