Düşünce ve Dayanışma Platformu, Şubat ayı toplantısını Ankara'daki ziyaretlerle sürdürecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düşünce ve Dayanışma Platformu, Şubat ayı toplantısını Ankara'daki ziyaretlerle sürdürecek - Son Dakika

Düşünce ve Dayanışma Platformu, Şubat ayı toplantısını Ankara'daki ziyaretlerle sürdürecek

7 saat önce

Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu Şubat ayı toplantısına; Ankara'da Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'a hayırlı olsun ziyareti ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) projelerini yerinde görerek devam edecek.

Düşünce ve Dayanışma Platformu, Şubat ayı toplantısını Ankara'daki ziyaretlerle sürdürecek, System.String[]

Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu Şubat ayı toplantısına; Ankara'da Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'a hayırlı olsun ziyareti ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) projelerini yerinde görerek devam edecek.


Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu üyeleri Şubat ayı toplantılarına Ankara'da gerçekleştirecekleri iki programla devam edecek. Aylık periyotlar halinde toplantılar düzenleyen ve birbirinden önemli birçok konuğu ağırlayan Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformunun bu ayki toplantısının ilk programı, Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'a ziyaretle gerçekleşecek. Ziyaret sonrasında ise platform üyeleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) tesislerinde; atak helikopteri, insansız hava aracı Anka, Hürjet, Gökbey helikopteri gibi projeleri yerinde görerek inceleyecek.


Platform Başkanı Hasan Demir, Ankara'da gerçekleştirecekleri programın hayırlara vesile olmasını diledi. - SAKARYA

Ahmet Misbah Demircan, Sakarya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:22 Kaynak: İHA
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