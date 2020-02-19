Düşünce ve Dayanışma Platformundan Ankara çıkartması - Son Dakika

Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu, Şubat ayı toplantısına Ankara'da ki ziyaretleriyle devam etti. Sakaryalı belediye başkanlarının da katılımıyla gerçekleşen programda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ziyaret edilip, TUSAŞ'ın projeleri de yerinde görülerek platform üyeleri ve katılımcılar tarafından incelendi.



Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu, Şubat ayı toplantısına Ankara'da gerçekleştirdiği 3 program ile devam etti. Aylık periyotlar halinde toplantılar düzenleyerek birbirinden önemli birçok konuğu ağırlayan platformun bu ayki toplantısının ilk programı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ziyaret ederek başladı. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Diyanet Vakfı Başkanı İhsan Açık'ında hazır bulunduğu ziyaretin ardından, Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'da ziyaret edildi. Ziyaretler sonrasında ise platform üyeleri ve katılımcılar tarafından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) atak helikopterleri, insansız hava aracı Anka, Hürjet ile Gökbey helikopteri gibi milli ve yerli projeler yerinde görülerek inceleme fırsatında bulunuldu.



Programa başta Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu Başkanı Hasan Demir ve platform üyeleri olmak üzere; Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay ve davetliler katılım gösterdi. - SAKARYA