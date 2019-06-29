Son Dakika Haberleri: Düşünceli hırsız kamerada.
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Düşünceli hırsız kamerada.

33 dakika önce

Düşünceli hırsız kamerada.

Düşünceli hırsız kamerada...Hırsızlık için girdiği iş yerinin kapısını açık unuttu, kapatmak için geri döndü
BURSA - Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi hırsızlık için girdiği iş yerinin kapısını açık unutunca bir süre sonra geri dönüp kapıyı kapadı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz çarşamba gecesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir emlak dükkanına giren kimliği belirsiz 2 kişi, emlakçının laptopunu çalarak kaçtı. Ancak bir süre sonra geri dönen hırsızlardan biri açık unuttukları kapıyı kapatarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Bu olaydan bir gün sonra Selçuk mahallesi ve Mahmut Çelebi mahallesindeki iki ayrı evde hırsızlık olayı gerçekleşti. Polis aynı kişiler oldukları düşünülen hırsızları her yerde arıyor.
Düşünceli hırsız kamerada.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:44 Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa
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