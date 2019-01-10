Son Dakika Haberleri: Düşüncenin Gücü Livetalk" İlk Kez Antalya'da

Düşüncenin Gücü Livetalk" İlk Kez Antalya'da

2 saat önce

Avrupa'nın fenomen sahne programlarından biri olan "Düşüncenin Gücü LiveTalk" ilk kez Antalya'ya geliyor.

Düşüncenin Gücü Livetalk
Avrupa'nın fenomen sahne programlarından biri olan "Düşüncenin Gücü LiveTalk" ilk kez Antalya'ya geliyor. Her şehirde farklı konuşmacıların yer aldığı, mottosu "sonsuza kadar başarı ve mutluluk" olan programın Antalya konuşmacıları Instagram fenomeni, Yazar Nilgün Bodur, Mentalist Enis Talas ve Spiritüel Eğitmen Filiz Dönmez olacak.

13 Ocak Pazar günü Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte katılımcılar konuşmacılara birebir soru sorma imkanı bulabilecek. 3 oturum halinde gerçekleşecek seminerin konu başlıkları hayatın İllüzyonu, sonsuza kadar mutlu olma kodlaması, evliliklerde ve ilişkilerde mutluluk sanatı, motivasyon ve zihin gücü, yüzde 100 hedeflere ulaşma formülleri, mikrofon sende, ikigaini keşfet, hayatına istediğini çek ve sırrı öğreniyoruz olacak. Etkinlik sonrası katılımcılara "Farkındalık Sertifikası" verilecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:54 Kaynak: İHA

Nilgün Bodur, Instagram, Avrupa, Antalya, Güncel
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