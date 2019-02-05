Son Dakika Haberleri: Düşünen Şehir" Dergisinin Yeni Sayısı Çıktı

Düşünen Şehir" Dergisinin Yeni Sayısı Çıktı

2 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, iki önemli dergiyle şehrin kültür hayatına katkılar sunmaya devam ediyor.

Düşünen Şehir
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, iki önemli dergiyle şehrin kültür hayatına katkılar sunmaya devam ediyor. Bu dergilerden birisi olan Düşünen Şehir dergisinin 8'inci sayısı çıktı.

Büyükşehir Belediyesi'nin çıkardığı 'Şehir Kültür Sanat' ve 'Düşünen Şehir' dergileri dolu dolu içerikleriyle şehrin kültür hayatının önemli renkleri oldu. Aylık olarak çıkan Şehir Kültür Sanat dergisi 24. Sayıya ulaşırken, 3 aylık olarak okuyucu ile buluşan Düşünen Şehir dergisinin de 8. sayısı çıktı.

"Şehir insanda, insan şehirde anlam bulur"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, dergideki yazısında şehirleri bir dünya görüşünün, bir inanç sisteminin ve bir medeniyetin arka planını oluşturan manevi değer ve dinamiklerin bir mekanda somutlaşarak var oldukları yer şeklinde tanımladı. Başkan Çelik, şehrin insanda, insanın da şehirde anlam bulduğunu belirtti.

Düşünen Şehir dergisinin 8. sayısında da önceki sayılarda olduğu gibi şehrin fikir hayatına katkı sunacak yazı ve araştırmalar yer alıyor. Dergide, Kuran-ı Kerim'in Bakış Açısıyla Şehirlerin Planlaması, İslam Şehirciliği, Şehir Düşüncesi gibi konulara ilişkin detaylı analizlere yer veriliyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:12 Kaynak: İHA

Kayseri, Güncel
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