Düşüp ayağı kırılan kadını, UMKE hastaneye götürdü - Son Dakika
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Düşüp ayağı kırılan kadını, UMKE hastaneye götürdü

6 saat önce

BİNGÖL'de, merkeze bağlı Göltepesi köyünde hayvanlarını otlattığı sırada dengesini kaybedip düşen ve ayağı kırılan İmran Kutulman, UMKE tarafından hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Düşüp ayağı kırılan kadını, UMKE hastaneye götürdü, System.String[]

BİNGÖL'de, merkeze bağlı Göltepesi köyünde hayvanlarını otlattığı sırada dengesini kaybedip düşen ve ayağı kırılan İmran Kutulman, UMKE tarafından hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı Göltepesi köyünde ikamet eden İmran Kutulman, Masala Deresi içerisinde hayvanlarını otlattığı sırada dengesini kaybedip düştü. Düşme sonucu ayağı kırılan Kutulman'ın, hastaneye kaldırılması için 112 Acil Komuta Merkezi'ne haber verildi. Bölgede etkili olan kar nedeniyle köye ulaşamayan ekiplere, Ulusal Medical Kurtarma ekipleri (UMKE) destek verdi. UMKE ekipleri, karlı yolları aşarak ayağında kırıklar olan kadına ulaştı. Ambulansın bulunduğu noktaya getirilen Kutulman hastaneye kaldırılarak tedaviye altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:10 Kaynak: DHA
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