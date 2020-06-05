Düşürdüğü bıçak bacağına saplandı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın merkeze bağlı Beycuma beldesinde, otomobiline binerken düşürdüğü bıçağın bacağına saplanması sonucu yaralanan okul müdürü R.Ş., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkezde meydana geldi. Alışveriş yaptıktan sonra otomobiline binen okul müdürü R.Ş.'nin, iddiaya göre düşürdüğü meyve bıçağı bacağına saplandı. Yaralanan R.Ş., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahaleden sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan R.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.