Düşürülen Hint Savaş Uçağı Pilotunun Sorgulanma Anı
54 dakika önce
Pakistan ordusu, hava sahalarına giren 2 Hint savaş uçağının vurularak düşürüldüğünü ve Pakistan kontrolündeki bölgeye düşen uçağın pilotunun yakalandığını açıkladı.
Pakistan
ordusu, hava sahalarına giren 2 Hint savaş uçağının vurularak düşürüldüğünü ve Pakistan kontrolündeki bölgeye düşen uçağın pilotunun yakalandığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:25 Kaynak: AA
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