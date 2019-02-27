Son Dakika Haberleri: Düşürülen Hint Savaş Uçağı Pilotunun Sorgulanma Anı (2)

Düşürülen Hint Savaş Uçağı Pilotunun Sorgulanma Anı (2)

1 saat önce

Pakistan ordusu, hava sahalarına giren 2 Hint savaş uçağının vurularak düşürüldüğünü ve Pakistan kontrolündeki bölgeye düşen uçağın pilotunun yakalandığını açıkladı.

Pakistan ordusu, hava sahalarına giren 2 Hint savaş uçağının vurularak düşürüldüğünü ve Pakistan kontrolündeki bölgeye düşen uçağın pilotunun yakalandığını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:00 Kaynak: AA

Pakistan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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