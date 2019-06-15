Son Dakika Haberleri: Düşürülen karne ve onur belgesini bulan polis, öğrencinin evine teslim etti
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Düşürülen karne ve onur belgesini bulan polis, öğrencinin evine teslim etti

28 dakika önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polis memurları yolda karne ve onur belgesi buldu.

Düşürülen karne ve onur belgesini bulan polis, öğrencinin evine teslim etti, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polis memurları yolda karne ve onur belgesi buldu. Yapılan araştırma sonucunda iki belgenin liseden mezun olan Doğan Çoban'a ait olduğu belirlendi. Polisler, Çoban ailesinin evine giderek belgeleri teslim etti.
Hasan Ferdi Turgutlu Meslek Lisesi'nden mezun olan Doğan Çoban eve giderken elindeki karne ve onur belgesini düşürdü. Devriye görevindeki Turgutlu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis ekipleri yolda karneyi ve onur belgesini buldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, öğrencinin adresini belirledi. Yedieylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ne giden polis ekipleri, Doğan ailesinin kapısını çaldı. Polis, karne ve onur belgesini baba Yalçın Doğan'a teslim etti.  Polisleri karşısında gören baba Yalçın Doğan önce şaşırdı, daha sonra iki memura teşekkür etti.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:36 Kaynak: DHA
Manisa, Turgutlu, Polis, Güncel
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