Düşürülen küpeleri çıkarmaya çalışırken asansör boşluğuna düşen görevli öldü - Son Dakika
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Düşürülen küpeleri çıkarmaya çalışırken asansör boşluğuna düşen görevli öldü

6 saat önce

Pendik'teki bir iş merkezinin resepsiyon görevlisi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Düşürülen küpeleri çıkarmaya çalışırken asansör boşluğuna düşen görevli öldü, System.String[]

Pendik'teki bir iş merkezinin resepsiyon görevlisi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Harmandere Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 6 katlı iş merkezinde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Nadir Boztepe, aynı iş merkezinde çalışan bir kadının küpelerini asansör kenarına düşürdüğünü söylemesi üzerine asansörü durdurarak kapısını açmaya çalıştı.

Kapıyı açtığı anda dengesini kaybeden Boztepe, boşluğa düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Boztepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Resepsiyon, Boztepe, Ankara, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:22 Kaynak: AA

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