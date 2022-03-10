Düşürülen Rus savaş uçağının pilotu: "Sivil alanları vurduk" - Son Dakika
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Düşürülen Rus savaş uçağının pilotu: "Sivil alanları vurduk"

10.03.2022 23:12
Düşürülen Rus savaş uçağının pilotu: "Sivil alanları vurduk"

Ukrayna tarafından düşürülen Rus savaş uçağının esir alınan pilotu, sivil alanları vurduklarını itiraf etti.

Ukrayna tarafından düşürülen Rus savaş uçağının esir alınan pilotu, sivil alanları vurduklarını itiraf etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılar 24 Şubat'tan bu yana devam ediyor. Ukraynalı askerler tarafından düşürülen bir Rus savaş uçağının esir alınan birinci sınıf pilotu Aleksandır Krasnayarzev, sivil alanları vurduklarını itiraf ederek meslektaşlarına seslendi. Krasnayarzev, "Ukrayna topraklarında savaş amaçlı uçuşlarda yer aldım. 3 kere uçuş gerçekleştirdim üçüncüsünde vuruldum. Bize askeri alanlar üzerine çalıştığımız söylendi, ancak verilen koordinatların Çernigov'da sivil yerleşim yerlerine ait olduğu çıktı. Öte yandan biz kontrol edilemeyen bombalar kullanıyoruz, daha fazla can kaybına ulaşabilmek için. Hava saldırılarımız sonrasında yerleşim yerlerinin yerle bir edildiğini kendi gözümle gördüm. Mariupol şehrinde çocuk hastanesi vuruldu. Rus askerlerine sesleniyorum. Ukrayna karşısında savaşa girmeyin. Çocukları ve kadınları öldürmeyin" dedi.

(Bekir Keskin/ İHA)

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Düşürülen Rus savaş uçağının pilotu: 'Sivil alanları vurduk' Düşürülen Rus savaş uçağının pilotu: 'Sivil alanları vurduk' Düşürülen Rus savaş uçağının pilotu: 'Sivil alanları vurduk' Düşürülen Rus savaş uçağının pilotu: 'Sivil alanları vurduk'

Ukrayna, Rusya, Savaş, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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