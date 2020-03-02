Ligde 19. hafta sona erdiğinde, Fenerbahçe son dört karşılaşmasını kazanarak iyi bir form durumu yakalamıştı. Bu dört maçlık seri içinde Beşiktaş'ı iç sahada 3-1, Başakşehir'i ise deplasmanda 2-0 mağlup etmişlerdi. 41 puana sahip lider Sivasspor'un dört puan gerisinde; 11 galibiyet, dört beraberlik ve dört mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyorlardı.

Sarı-lacivertliler, yine o dönemde Trabzonspor'un iki, Galatasaray'ın dört ve Beşiktaş'ın yedi puan önündelerdi. Maç başına iki gol atarak toplamda 38 gole ulaşmış ve kalelerinde 21 gol görmüşlerdi.

Ancak sonraki beş hafta, Fenerbahçe için deyim yerindeyse kabus gibi geçti. Ersun Yanal'ın öğrencileri, söz konusu beş maçta şu skorları aldılar:

Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor

Ankaragücü 2-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Antalyaspor 2-2 Fenerbahçe

Beş maç, iki beraberlik ve üç mağlubiyet... Potansiyel 15 puandan yalnızca iki puan çıkaran Fenerbahçe, bu puanlardan birini Antalyaspor deplasmanındaki son dakika golüyle aldı. Üstelik 1999 yılından beri Galatasaray'a Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yenilmeme serisi sona erdi. Üstelik skordan daha ezici bir oyun sonunda...

Ligin 24. haftasının ardından tabloya baktığımızda ise 11 galibiyet, altı beraberlik ve yedi mağlubiyet almış; 39 puanla yedinci sırada yer alan bir Fenerbahçe görüyoruz. Sarı-lacivertliler, bir maçı eksik lider Trabzonspor'un dokuz, Galatasaray'ın yine dokuz ve Beşiktaş'ın bir puan gerisinde bulunuyorlar.

Alınan bu kötü sonuçların ardından, dün akşam teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrıldığı açıklandı. Yanal, yarın akşam Trabzonspor'a karşı oynanacak Türkiye Kupası yarı final maçında takımın başında son kez kulübeye çıkacak. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı henüz belli değil.