DÜŞÜŞE RAĞMEN VAKA ORANI ERZURUM'DA YİNE YÜKSEK ÇIKTI, ERZİNCAN İSE DÜŞÜŞTE İLK SIRADA - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 15-21 Mayıs illere göre haftalık vaka haritasında yüz bin nüfusta Covid-19 vakası en çok görülen 5 il arasında Doğu'da Erzurum ve Kars yer alırken, en çok düşüş yaşanan iller arasında ise Erzincan ilk sırada yerini aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün il il 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı. Türkiye 17 günlük tam kapanmanın ardından 17 Mayıs'ta kademeli normalleşme sürecine girerken, vaka sayılarındaki düşüş de devam ediyor. Erzurum, bu hafta da vaka sayılarındaki düşüşe rağmen oran olarak en yüksek olan beş il arasında 151,40 ile Gümüşhane'den sonra ikinci il oldu. Vaka oranı en yüksek olan iller arasından 134,77 ile Kars da yerini aldı. Erzincan'da ise yüz bandının altına düşüldü ve vaka oranı 8-14 Mayıs'ta 154,84 iken, bu hafta 92,56'ya geriledi. Kent, Türkiye'de vaka oranı en çok düşen il olarak belirlendi. Doğu'da vaka sayıları düşemeye devam ederken Ağrı'da da bir önceki hafta 182,84 olan vaka oranı yeni tabloda 122,52 oldu. Ardahan'da yüz bin nüfusta Covid-19 vakası görülme oranı 122,71 iken bu hafta sayı 110,23'e geriledi. 15-21 Mayıs güncel tabloda Iğdır, 50,67'ye düşerken, Muş'ta vaka oranı 41,84'e düştü.

ERZURUMLULAR MESAFEYİ KORUYAMIYOR

İstanbul'da yaşadığını ve memleketi Erzurum'a tatil yapmak için geldiğini söyleyen Mazlum Can Doğan (32), "Bir hafta önce memleketimize geldik. Burada insanlar mesafeyi koruyamıyor. Bu yüzden üzülüyoruz. Vaka sayısı bundan dolayı hızlı düşmüyor olabilir. İstanbul'daki vaka sayısı daha fazla ama Erzurum'daki umursamamazlık bizim içimizi acıtıyor. İnşallah bundan kurtuluruz" dedi.

Erzurumlu 80 yaşındaki yaşlı bir vatandaş ise, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dedi ki, 'Maskenizi takın, temizce yıkanın, kalabalığa çıkmayın tenhada oturun. Dert gelir sizi bulursa beni bulun.' Dost acı söyler düşman gülerek söyler. O da bizi uyardı. Ben emir geldi aşımı hemen oldum" diye konuştu.

Halkın duyarsızca davrandığını belirten Ahmet Bircan Yıldız, "Kurallara fazla riayet edilmiyor. En azından bulunduğum çevrede böyle olduğunu görüyorum. Çay bahçesine gittiğimde yüzde 60'a yakın maske takılmadığını görüyorum. Mesafeye önem verilmiyor. Ben iki aşımı da oldum. Aşı tedbirdir. Bizde bir söz vardır, 'Tedbiri sen al takdiri Allah'a bırak' demişler. Aşı olmuyorum demek şu dönemde çok yanlış" dedi.