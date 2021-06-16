Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 510,9 liradan tamamladı. Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.40 itibarıyla 509,7 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 836 lira, cumhuriyet altını da 3.406 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.860 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi altının ons fiyatının yatay seyrettiğini söyledi. Bugünün veri gündeminde, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçlarının öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan ons altında 1.855 ve 1.845 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Düşüşle başladığı günde altının gram fiyatı 509 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi