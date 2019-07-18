Son Dakika Haberleri: “Düşüşü kalıcı kılmalıyız”
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“Düşüşü kalıcı kılmalıyız”

2 saat önce

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Nisan dönemi işsizlik oranlarında yaşanan kısmi düşüşün devam ettirilmesi için büyümenin şart olduğunu söyledi.

“Düşüşü kalıcı kılmalıyız”, System.String[]
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Nisan dönemi işsizlik oranlarında yaşanan kısmi düşüşün devam ettirilmesi için büyümenin şart olduğunu söyledi.
Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:57 
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