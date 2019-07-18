“Düşüşü kalıcı kılmalıyız”
2 saat önce
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Nisan dönemi işsizlik oranlarında yaşanan kısmi düşüşün devam ettirilmesi için büyümenin şart olduğunu söyledi.
Bursa
Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Nisan dönemi işsizlik oranlarında yaşanan kısmi düşüşün devam ettirilmesi için büyümenin şart olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:57
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