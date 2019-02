Düşüşün Ardından Tepki Yükselişi Gösterdi

Yükselişi ile en çok dikkat çeken hisse %19,61'lik yükselişi ile IHLGM olurken, düşüşü ile en çok dikkat çeken hisse ise BIST 100 içinde %-9,44'lük düşüşü ile VERUS oldu. Küresel bazlı resesyon endişelerinin özellikle son gelen Amerikan verileri ile global risk iştahını daha da azalttığı görülmekte. Bugün açıklanan Türkiye cari açık beklenenin altında geldi ve Sanayi üretimi beklenenden fazla azaldı. Bugün açıklanacak Ocak Bütçe Dengesi ve Moody's kredi raporu takip edilecektir.

USDTRY… 5,30 Seviyesi Test Edilebilir... Haftaya primli başlayan Dolar, dün itibari ile 5,28 seviyelerinde seyrederek 5,30 direncini test etmeye yaklaşmıştır. Türk Lirasındaki reel faiz farkı hala çekiciliğini korusa da global resesyon ile ilgili endişeler ve haber akışları etkisini arttırmakta olup, Dolar'ı global bazda değer artışını destekliyor. Bölgesel Jeopolitik riskler ile Mart yerel seçimlerinin yaklaşması, Türk Lirası ile ilgili risk faktörlerini arttırmaya devam etmektedir. Ayrıca yarın Moody's, Türkiye ile ilgili derecelendirme raporunu yayımlayacak olması dalgalanmayı arttırabilir.

EURTRY… Euro'nun Değer Kaybının Yaaşlaması Sonrası Yatay... Geçen hafta boyunca 6.00 seviyelerini test eden EURTRY, EURUSD'nin değer kaybı yavaşlaması ile 5,97 seviyelerinin altını test ediyor. Euro'daki değer kaybının yavaşlaması ile yatay yönlü hareketler görülebilir.

EURUSD… Brexit Önergesi Reddedildi... May'in yeniden müzakere sürecine parlamento desteği almak için sunduğu önerge reddedildi. Bu sonuç Theresa May hükümetinin Avrupa Birliği ile yürüteceği pazarlıklarda elini zayıflatabilir. Avrupa Birliği (AB) 2019 yılına ilişkin Euro Bölgesi büyüme tahminini düşürmesi, İtalya'nın resesyon yaşaması ve Brexit belirsizliği gibi faktörler fiyatlamanın etkisini göstermeye başlıyor. ABD tarafında gelen ekonomik veriler ile Euro'nun değer kaybı yavaşlayarak 1,13 seviyelerini tekrardan test ediyor. Risk faktörleri ile ilgili Avrupa tarafından gelecek haber akışı takip edilecektir.

XAUUSD… Kötü Gelen ABD Verileri ile Destek Buluyor… ABD-Venezuela arasındaki gerilim devam etmesi, ve Şubat ayında planlanan ABD-Çin görüşmesinde Trump'ın "ateşkes" süresinin uzatılabileceğini söylemesi ile risk iştahının artmasına yönelik tepki hareketleri gösterse de global bazda negatif faktörlerin çoğalmaya başlaması ons altının primli seyrinin devamlılığını sağlıyor. 1310 US$ seviyelerinden toparlanan ons altın tekrardan 1320 US$ seviyelerini test etti ve tekrardan 1313 US$ seviyelerine geriledi.

GLDGR… Altının Değerlenmesi ile Pozitif… Global haber akışı ile ons altının yukarı seyri ve USDTRY'nin yatay seyretmesi ile gram altın 223 TL seviyelerini test ediyor.

BRENT… Primli Seyri Devam Ediyor… OPEC üyesi Venezuela'nın yaşadığı siyasi krizin devam etmesi ile birlikte, ABD-Çin ticaret görüşmesinden pozitif haberler gelse de, Çin'de ki temerrüt haberleri talep bazlı aşağı yönlü riskleri arttırmaktadır. Ancak buna rağmen gelen datalar ile destek bulan petrol, talep bazlı endişeleri arttıran faktörler rağmen 65 US$'ı test ediyor.

S&P 500… ABD'de Resesyon Endişeleri, Veriler ile Arttı… Goldman Sachs'ın mevcut risklerden kaynaklı 2019'un son rallisi olabileceğini ve küresel büyümeye yönelik endişelerin artmasına rağmen primli seyri 9 yılın en kötü gelen perakende satışlarından sonra düşmeye başladı. Bununla birlikte ÜFE'nin düşük gelmesi ve işsizlik maaş başvurularının yükselmesi resesyon endişlerini daha da attırıyor. Risk iştahı azalarak endekste aşağı yönlü hareketlere destek veriyor.