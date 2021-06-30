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Düşüşüne devam eden altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Düşüşüne devam eden altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor

30.06.2021 11:12

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasından sonra 491 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 804 lira, cumhuriyet altını da 3.276 liradan satılıyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle 12 Mayıs'tan bu yana ilk kez 491 liranın altını gören gram altının fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 494,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün de düşüşünü sürdürürken, saat 11.05 itibarıyla 490 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 804 lira, cumhuriyet altını da 3.276 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün 1.750,9 dolarla 2,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü 1.762 dolardan tamamlarken, bugün yüzde 0,3'lük değer kaybıyla 1.757 dolardan alıcı buluyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin, bazı aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğuna dair haberlerle dengelendiğini belirterek, dolara olan talebin artmasının ise altının onsunda sert düşüş yaşanmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

ONS ALTINDA 1.745 DOLAR KRİTİK SEVİYE

Altının ons fiyatında uzun süredir devam eden sıkışmanın kırılmasıyla 1.745 doların kritik seviye olarak izleneceğini ifade eden analistler, bu seviyenin altına inilmesi halinde 1.720 doların destek, üzerine çıkılması durumunda ise 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. Analistler, ABD Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de izlenmeye devam edileceğini aktararak, bugünün veri gündeminde ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile Euro Bölgesi'nde öncü enflasyonun öne çıktığını bildirdi.

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Düşüşüne devam eden altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor

Cumhuriyet, Mayıs, dolar, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Düşüşüne devam eden altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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