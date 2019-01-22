Düşyeri Kitaplarının Sayfaları Canlanıyor
1 saat önce
"Güvenli teknoloji" ilkesiyle içeriklerini dijital kanallar aracılığıyla çocuklarla buluşturan Düşyeri, canlanan sayfalarla çocukların dünyasına adım atıyor.
Canlanan sayfalar çocukların düş gücüyle renkleniyor
Düşyeri'nin bünyesinde yer alan karakterler, canlanan sayfalar ile çocukların düş dünyasına dokunuyor. Tablet ve telefonlarda kolaylıkla kullanılabilen mobil uygulama sayesinde, birbirinden farklı temada sayfalar, tek boyuttan 3 boyutlu hale dönüşüyor.
Dijital kanallar aracılığıyla içeriklerini sunmaya devam eden Düşyeri, dünyadaki dijital gelişmeleri yakından takip ediyor. Pepee, Pisi, Bebe ve Ayas dahil olmak üzere Düşyeri'nin tüm karakterlerinin yer aldığı sayfalar, mobil uygulama sayesinde canlanıyor. Böylelikle Düşyeri'nin tüm karakterleri kitap sayfasından çıkarak çocukların oyun dünyasına konuk oluyor. Sayfaları kendi istediği renkte boyayabilen çocuklar, mobil uygulama ile boyadıkları renkte 3 boyutlu hale dönüşerek karakterlere hayat veriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:05 Kaynak: Bültenler
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