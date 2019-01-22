Son Dakika Haberleri: Düşyeri Kitaplarının Sayfaları Canlanıyor

Düşyeri Kitaplarının Sayfaları Canlanıyor

1 saat önce

"Güvenli teknoloji" ilkesiyle içeriklerini dijital kanallar aracılığıyla çocuklarla buluşturan Düşyeri, canlanan sayfalarla çocukların dünyasına adım atıyor.

Düşyeri Kitaplarının Sayfaları Canlanıyor, System.String[]

Canlanan sayfalar çocukların düş gücüyle renkleniyor

Düşyeri'nin bünyesinde yer alan karakterler, canlanan sayfalar ile çocukların düş dünyasına dokunuyor. Tablet ve telefonlarda kolaylıkla kullanılabilen mobil uygulama sayesinde, birbirinden farklı temada sayfalar, tek boyuttan 3 boyutlu hale dönüşüyor.

Dijital kanallar aracılığıyla içeriklerini sunmaya devam eden Düşyeri, dünyadaki dijital gelişmeleri yakından takip ediyor. Pepee, Pisi, Bebe ve Ayas dahil olmak üzere Düşyeri'nin tüm karakterlerinin yer aldığı sayfalar, mobil uygulama sayesinde canlanıyor. Böylelikle Düşyeri'nin tüm karakterleri kitap sayfasından çıkarak çocukların oyun dünyasına konuk oluyor. Sayfaları kendi istediği renkte boyayabilen çocuklar, mobil uygulama ile boyadıkları renkte 3 boyutlu hale dönüşerek karakterlere hayat veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:05 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



20 Kişilik Asansörde 22 Kişi, 35 Dakika Boyunca Mahsur Kaldı Bülent Serttaş'ın Abisi Yalçın Serttaş'tan Kardeşine Sitem: İki Elim Yakasında Olacak

Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'a Tepki Gösterip Vatandaşları Uyardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 18:49:28. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düşyeri Kitaplarının Sayfaları Canlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]