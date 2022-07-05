DUT AĞACINDAN DÜŞEREK DEMİR KORKULUĞA SAPLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

DUT AĞACINDAN DÜŞEREK DEMİR KORKULUĞA SAPLANDI

05.07.2022 18:25
DUT AĞACINDAN DÜŞEREK DEMİR KORKULUĞA SAPLANDI

SAMSUN'da dut ağacından düşerek kafa kısmından demir korkuluklara saplanan Afgan uyruklu kağıt toplayıcısı Shafi Haktimi (27) ağır yaralandı.

SAMSUN'da dut ağacından düşerek kafa kısmından demir korkuluklara saplanan Afgan uyruklu kağıt toplayıcısı Shafi Haktimi (27) ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Paşa Camisi'nin arka bahçesinde bulunan dut ağacına tırmanarak dut yemek isteyen kağıt toplayıcısı Shafi Haktimi, bastığı dalın kırılması sonucu dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Bahçe koruma demirlerinin kafa kısmına saplandığı Haktimi, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servis'ine kaldırıldı. Haktimi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | İlkadım'da işçilerin zam sevinci Son dakika haberleri | İlkadım'da işçilerin zam sevinci Son dakika haberleri! Hastane kantininde silahla vurulan genç hayatını kaybetti Son dakika haberleri! Hastane kantininde silahla vurulan genç hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

İlkadım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DUT AĞACINDAN DÜŞEREK DEMİR KORKULUĞA SAPLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:58 Rekabet Kurulu'ndan Obilet hakkında soruşturma başlattı
17:56 Manisa'da 'Tırnakçılık' yoluyla marketi soyan kadınlar iş yerini 550 TL zarara uğrattı
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:24 Tarihin en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor! Srebrenitsa'da yaşamını kaybedenlerin cenaze işlemleri tamamlandı
17:24 İzmir'de eşini baltayla öldüren cani koca, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 18:30:19. #1.11#
SON DAKİKA: DUT AĞACINDAN DÜŞEREK DEMİR KORKULUĞA SAPLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement