Son Dakika Haberleri: Dut ağacının içinden çam fidanı çıktı
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Dut ağacının içinden çam fidanı çıktı

3 saat önce

- Dut ağacının içinden çam fidanı çıktı!

- Dut ağacının içinden çam fidanı çıktı!

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde dut ağacının gövdesinin içinde büyüyen çam fidanı görenleri hayrete düşürdü.

Niksar'da Çengelli Mahallesinde İbrahim Dizlek'e ait bahçenin içerisinde bulunan bir ağaç görenleri hayretler içinde bıraktı. Yaklaşık 50 yıllık dut ağacının içinden çıkan çam fidanı bu ilginç özelliğiyle dikkat çekti. Çam fidanının aşılama yöntemiyle değil, dut ağacının gövdesinin ortasında büyümeye devam ettiği öğrenildi.

Ağacın bulunduğu bahçenin sahibi İbrahim Dizlek, dut ağacının gövdesinden çıkan çam ağacını birkaç yıl evvel fark ettiklerini belirterek; "Dut ağacının gövdesinin içerisinde çam fidanının olduğunu gördüm, dokunmadım ama sonra söküp almayı düşündüm. Daha sonra dedim ya dut ağacını çam yer yada çam ağacını dut yer diye, burada dursun dedim ve öylece büyüdü" dedi.

İbrahim Dizlek herhangi bir aşılama yapmadıklarını ve fidanın kendiliğinden büyüdüğünü de belirterek; "Aşılama değil kendisi bitmiş ve büyümüş, muhtemelen bir hayvan getirdi. Büyük bir ihtimal sincaplar tohumu getirip buraya koydu yada düşürdüler, daha sonrada orada kaldı ve büyüdü düşünüyorum. Bizde ellemedik burada büyüdü. Mahalleden pek bilen yok, kimseye de bir şey söylemedik, öğrenenler gelip şaşkınlıkla bakıyorlar" diye konuştu.

Dizlek ayrıca dut ağacını ve çam fidanını koruyacağını da söyleyerek; "Ne dut ağacını nede gövdesinde büyüyen çam fidanını kesmeyi düşünmüyorum, etrafını temizliyorum, durduğu kadar duracak ne zaman kurursa o zamana kadar büyüsün" dedi.

İbrahim Dizlek, Niksar, Tokat, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:42 Kaynak: İHA
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