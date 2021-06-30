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Dut bahçeleri rengarenk - Son Dakika

Dut bahçeleri rengarenk

30.06.2021 11:54

Dut bahçeleri rengarenk Ağaçların altına serilen rengarenk fileler bahçeleri süslüyor Ağaçlarının altına serilen fileler (melefe) dut bahçelerinde hijyenin yanı sıra görsel bir şölen oluşturuyor.

Dut bahçeleri rengarenk

Ağaçların altına serilen rengarenk fileler bahçeleri süslüyor

ADIYAMAN - Ağaçlarının altına serilen fileler (melefe) dut bahçelerinde hijyenin yanı sıra görsel bir şölen oluşturuyor.

Ağaçtan düşen dut meyvelerinin yere düşmemesi, toprakla temas etmemesi için ağaçların altına binlerce metrekare fileler seriliyor. Dalından düşen dut meyvesi filenin üzerine düşüyor. Toz ve toprak ile temas etmeyen meyveler daha hijyenik oluyor.

Beyaz ve urmu dut meyvesiyle tanınan Adıyaman'ın Tut ilçesindeki kapama bahçeler görsel bir şölen sunuyor. Çeşitli renklerde olan fileler bahçeleri süslüyor. Binlerce metrekare file, meyvenin toprakla buluşmasını engelliyor. Daha önce yere düşen dut meyveleri elle tek tek toplanırdı. Bu işlem hem zaman hem de iş gücü kaybına neden oluyordu.

Filenin yaygınlaştırılması için Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıllarda 45 çiftçiye 4 bin 500 dekar alanı kaplayacak kadar file dağıttı.

Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, dut yetiştiriciliğinde Adıyaman'ın Türkiye 2.'si olduğunu belirterek, "İlimizde dut yetiştiricilik alanı 2 bin 280 dekardır. Bu yetiştiricilik ile biz Türkiye'de 2. sırada yer alıyoruz. Türkiye'de dut yetiştiriciliğin, yani üretimin yüzde 7'si ilimizden karşılanmaktadır. Tut ilçemizde bu anlamda özellikle kapama dut bahçeleri konusunda epey bir mesafe kat etmiştir. Önceki yıllarda Müdürlüğümüz tarafından 45 çiftçiye 4 bin 500 dekar alana tekabül eden file dağıtımı yapıldı. Dutlar hem doğal bir şekilde bu filelere dökülüp kuruyor, hem de tozla, yerdeki bir takım şeylerle temas etmeyerek daha hijyen şartlarda kurumasına vesile oluyor" diye konuştu.

Dut üreticisi Medine Büyüktaş ise, bu filelerin hijyen konusunda çok önemli olduğunu ayrıca dut toplamada zahmetsiz olduğunu aktardı.

Başka bir üreticisi Mehmet Doğrul ise, "Hem daha hijyenik hem de alttan hava aldığı için dutların güzel kuruması, renginin güzel olması, sağlıklı olması nedeniyle tercih ediyoruz. Daha önceleri hiç serilmiyordu. Veyahutta naylon şeyler seriliyordu" ifadelerini kullandı.

Dut bahçeleri rengarenk
Dut bahçeleri rengarenk
Dut bahçeleri rengarenk
Dut bahçeleri rengarenk

Adıyaman, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dut bahçeleri rengarenk - Son Dakika


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