'Dut pekmezi Erzurum'undur' - Son Dakika
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'Dut pekmezi Erzurum'undur'

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın da vücut direncini artırması konusunda dikkati çekmesiyle gündeme gelen dut pekmezi, Erzurum'un Tortum, Uzundere, İspir, Olur ve Oltu ilçeleri başta olmak üzere yörede özellikle sonbaharda kadınlar tarafından üretiliyor.

'Dut pekmezi Erzurum'undur', System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın da vücut direncini artırması konusunda dikkati çekmesiyle gündeme gelen dut pekmezi, Erzurum'un Tortum, Uzundere, İspir, Olur ve Oltu ilçeleri başta olmak üzere yörede özellikle sonbaharda kadınlar tarafından üretiliyor. Karnavas dut pekmezinin Erzurum'un tescilli 9 çoğrafik işaretinden biri olduğunu söyleyen Dadaşlar, "Dut pekmezi Erzurum'undur" diyerek, ilçeler için önemli bir katma değer olduğunu vurguladı.

Şifa kaynağı dut pekmezinin bir kısmı, üreten ailelerce tüketilirken büyük bölümü de genellikle market, şarküteri ve aktarlarda kavanozlar içinde satılıyor. Kışın bağışıklık sistemini güçlendirip, enerji ve besin takviyesi sağladığı için tüketicilerden büyür bir rağbet gören dut pekmezinin kilosu 30 ile 50 lira arasında değişiyor. 1983 yılından itibaren işlettiği şarküteride dut pekmezi sattığını söyleyen Ahmet Konyalı, "Dut pekmezinin anavatanı Erzurum'dur. Kan yapıcı güç kaynağı ve astım gibi bazı hastalıklara iyi gelmektedir. Türkiye'nin dört bir tarafına kargo ile gönderiyoruz" dedi.Dut pekmezini çok sık tükettiğini söyleyen Erzurumlu Tekin Kırzıoğlu, "Her sabah aç karnına birer tatlı kaşığı hem zinde hem de sıcak tutuyor. Erzurum'un yöresel muazzam bir besin maddesidir. Dut pekmezi Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Erzurum'a has bir üründür. Yazın toplanır, kaynatılır ve kışın da tüketilir" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:59 Kaynak: DHA
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