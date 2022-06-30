Dut toplamak için üzerine çıktığı bahçe duvarı çöktü - Son Dakika
Üye Girişi

Dut toplamak için üzerine çıktığı bahçe duvarı çöktü

30.06.2022 00:59
Dut toplamak için üzerine çıktığı bahçe duvarı çöktü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir vatandaş, dut toplamak için üzerine çıktığı bahçe duvarının çökmesi sonucu yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir vatandaş, dut toplamak için üzerine çıktığı bahçe duvarının çökmesi sonucu yaralandı.

Hıdırağa Mahallesi Okul Sokak'ta 52 yaşındaki K.B. isimli kadın, dut toplamak için bahçe duvarının üzerine çıktığı sırada talihsiz bir an yaşadı. Bir anda çöken duvarın altında kalan kadın yaralandı.

Yardıma koşan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı K.B., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Duvarı yıkalım" diyen vatandaşa, "Kafanıza göre iş yapmayın" denmiş

Öte yandan, olayla ilgili konuşan bir apartman sakini, "Daha önce biz belediyeyi aradık, yıkmayacaksanız biz yıkalım dedik. Ancak talebimiz olumsuz karşılandı ve 'kafanıza göre iş yapmayın' dendi" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Çorlu'da meydan muharebesine dönen kavgaya 12 tutuklama Çorlu'da meydan muharebesine dönen kavgaya 12 tutuklama Son dakika... Yaşlı adam 5. kattan atlamak istedi, son anda polis kurtardı... Duygusal anlar kamerada Son dakika... Yaşlı adam 5. kattan atlamak istedi, son anda polis kurtardı... Duygusal anlar kamerada
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dut toplamak için üzerine çıktığı bahçe duvarı çöktü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 01:05:06. #1.12#
SON DAKİKA: Dut toplamak için üzerine çıktığı bahçe duvarı çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement