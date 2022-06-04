Dut toplarken düşen çocuğun kalçasına korkuluk demiri saplandı - Son Dakika
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Dut toplarken düşen çocuğun kalçasına korkuluk demiri saplandı

04.06.2022 22:23
Dut toplarken düşen çocuğun kalçasına korkuluk demiri saplandı

AKSARAYda, evinin bahçesinin duvarında dut toplayan Afganistanlı Noureddın Ozbak'ın (13), dengesini kaybedip düşmesi sonucu kalçasına, korkuluk demiri saplandı.

AKSARAYda, evinin bahçesinin duvarında dut toplayan Afganistanlı Noureddın Ozbak'ın (13), dengesini kaybedip düşmesi sonucu kalçasına, korkuluk demiri saplandı. Ozbak, kalçasındaki demirle birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

?Olay, saat 19.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi Şehit Şükrü Koçak Caddesi üzerinde meydana geldi. Evinin karışışındaki binanın duvarında dut toplarken dengesini kaybeden Afganistan uyruklu Noureddın Ozbak'ın bahçe kapısındaki korkuluk demiri sol kalçasına saplandı. Ozbak'ın çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Noureddın Ozbak'ın kalçasına saplanan demir kesildi. İlk müdahalenin ardından Noureddın Ozbak, kalçasındaki demirle birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir parçası, yapılan ameliyatla çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan Noureddın Ozbak'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.


Dut toplarken düşen çocuğun kalçasına korkuluk demiri saplandı
Dut toplarken düşen çocuğun kalçasına korkuluk demiri saplandı
Dut toplarken düşen çocuğun kalçasına korkuluk demiri saplandı
Dut toplarken düşen çocuğun kalçasına korkuluk demiri saplandı
Dut toplarken düşen çocuğun kalçasına korkuluk demiri saplandı
Dut toplarken düşen çocuğun kalçasına korkuluk demiri saplandı
Dut toplarken düşen çocuğun kalçasına korkuluk demiri saplandı
Dut toplarken düşen çocuğun kalçasına korkuluk demiri saplandı
YORUMLAR
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Aksaray'da kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı Aksaray'da kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı Hastane müdüründen sağlık çalışanına tehdit iddiası Hastane müdüründen sağlık çalışanına tehdit iddiası
Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dut toplarken düşen çocuğun kalçasına korkuluk demiri saplandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Dut toplarken düşen çocuğun kalçasına korkuluk demiri saplandı - Son Dakika
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