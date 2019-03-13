Dutdibi Ve Akasya Mahallelerinde Başkan Savaş'a Büyük İlgi

Büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Savaş, Dutdibi'nde ikamet ettiği yılları yâd etti. Kendi yaşamından bir kesiti paylaşan Başkan Savaş, "Ben köyden ilk geldiğimde Uçtum çıkmazında oturdum. 5 yıl boyunca İstiklal İlkokulu'nda okudum. Her gün bu sokaklardan geçtim. Buradaki mitingimiz bizim için çok anlamlı" dedi.

"VATANDAŞLIK GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPAN HERKESE HİZMET ETMEYİ İBADET BİLİRİZ"

"Biz rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağı altında huzur isteyen mutluluk isteyen kendini güvende hisseden yönü Ankara'ya dönük ve vatandaşlık görevini en iyi şekilde yapan herkes bizim kardeşimizdir. Biz bu kardeşlerimize hizmet etmeyi ibadet biliriz.5 yıl boyunca Antakya'nın kanalizasyon içe suyu sorunlarını çözdük. Asi Nehri'mizi kirli sulardan arındırdık. Bu yazın sonuna teleferiği de hizmete sunacağız. Buraya biraz ekonomik rahatlama sağlayacağız. Alt tarafı müze üst kısmı ise çay bahçesi ve oyun grupları ile insanların eğleneceği güzel bir mekan yapıyoruz. EXPO'yu aldık insanlarımıza iş imkânı sağlayacağız. UNESCO Gastronomi şehri unvanı aldık şehrimize turistler geliyor. Şu anda otellerimizde yer yok. Hatay her şeye rağmen yukarıya doğru gidiyor" dedi.

Anket sonuçlarının rakiplerini rahatsız ettiğini belirten Başkan Savaş, "Anketler ortaya çıktıkça memleketin sorunlarından bir haber olan bir takım TV kanallarıyla bizi karalama kampanyası üretiyorlar. Suriye meselesini çözelim istedik. Bu sorunları çözülmez konuma gelinceye kadar görmezden gelirsek çocuklarımız gelecekte öz yurdunda garip olacaklar. Biz devlet büyüklerimizden bu konuda yardım istedik. Başımıza gelmeyen kalmadı" şeklinde konuştu.

Anket sonuçlarından rahatsız olanların, Arsuz Derekuyu Mahallesi'nde vatandaşlarla samimi sohbetinin bir kısmının kesilerek olumsuz algı yaratmak için internette yayıldığını ifade eden Başkan Savaş, "Lütfü Savaş ile ilgili ahlaksızlık, yolsuzluk bulamayınca videoları kes, yapıştır, karala işlerine giriştirler" ifadelerine yer verdi.