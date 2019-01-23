Duterte Ceza Yükümlülüğü Yaşının 12'ye İndirilmesine Olumlu Bakıyor
1 saat önce
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkede asgari ceza yükümlülüğü yaşının 12'ye indirilmesine olumlu baktığını söyledi.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
, ülkede asgari ceza yükümlülüğü yaşının 12'ye indirilmesine olumlu baktığını söyledi. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo
Duterte, Temsilciler Meclisi'nde ceza sorumluluğu yaşını 15'ten 12 yaşa düşürmeyi amaçlayan yasa tasarısı ikinci kez görüşülürken verdiği röportajda, asgari ceza yükümlülüğü yaşının şu an yürürlükte olan 15'ten eskiden olduğu gibi 9'a indirilmesini tavsiye etti. Duterte, milletvekillerinin 12 yaşı kabul etmesi halinde buna olumlu baktığını belirterek, "Eğer nihai karar buysa, benim de kabulüm bu yöndedir" dedi.
Meclis, daha önce ceza yaşının 9'a indirilmesini onaylamış ancak bu karar ülkede eleştirilere yol açmıştı. - MANILA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:20 Kaynak: İHA
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