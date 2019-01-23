Son Dakika Haberleri: Duterte Ceza Yükümlülüğü Yaşının 12'ye İndirilmesine Olumlu Bakıyor

Duterte Ceza Yükümlülüğü Yaşının 12'ye İndirilmesine Olumlu Bakıyor

1 saat önce

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkede asgari ceza yükümlülüğü yaşının 12'ye indirilmesine olumlu baktığını söyledi.

Duterte Ceza Yükümlülüğü Yaşının 12'ye İndirilmesine Olumlu Bakıyor, System.String[]
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkede asgari ceza yükümlülüğü yaşının 12'ye indirilmesine olumlu baktığını söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Temsilciler Meclisi'nde ceza sorumluluğu yaşını 15'ten 12 yaşa düşürmeyi amaçlayan yasa tasarısı ikinci kez görüşülürken verdiği röportajda, asgari ceza yükümlülüğü yaşının şu an yürürlükte olan 15'ten eskiden olduğu gibi 9'a indirilmesini tavsiye etti. Duterte, milletvekillerinin 12 yaşı kabul etmesi halinde buna olumlu baktığını belirterek, "Eğer nihai karar buysa, benim de kabulüm bu yöndedir" dedi.

Meclis, daha önce ceza yaşının 9'a indirilmesini onaylamış ancak bu karar ülkede eleştirilere yol açmıştı. - MANILA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:20 Kaynak: İHA

Rodrigo Duterte, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da Su Fiyatlarına Yüzde 10'luk Üçüncü İndirim Hayatını Kaybeden Ayşen Gruda'nın Vasiyeti Ortaya Çıktı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüşmesi Başladı Fatma Girik'in, Ayşen Gruda'nın Ölümü Üzerine Yaptığı Açıklama, Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 18:27:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Duterte Ceza Yükümlülüğü Yaşının 12'ye İndirilmesine Olumlu Bakıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]