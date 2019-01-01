Son Dakika Haberleri: Duterte'den Çirkin İtiraf: "Bir Hizmetçiye Cinsel Tacizde Bulundum"

Duterte'den Çirkin İtiraf: "Bir Hizmetçiye Cinsel Tacizde Bulundum"

1 saat önce İlandır

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gençlik yıllarında bir hizmetçiye tacizde bulunduğunu itiraf etti.

Duterte'den Çirkin İtiraf:
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gençlik yıllarında bir hizmetçiye tacizde bulunduğunu itiraf etti.

Adı sık sık skandallarla gündeme gelen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den bir itiraf daha geldi. Filipinli lider, gençken bir hizmetçiye cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti. Duterte'nin Sözcüsü ise Filipinler Devlet Başkanının çirkin itirafının ardından yaptığı açıklamada, Duterte'nin "uydurduğunu" ifade etti. Duterte, itirafının ardından sert dille eleştirildi. Kadın hakları örgütü Gabriela, Duterte'nin sözlerinin "tecavüzü itiraf etmek" anlamına geldiğini belirtti.

Duterte geçtiğimiz aylarda, yurt dışında çalışan Filipinli bir hizmetçi kadını canlı yayın sırasında dudaklarından öptüğü için tepki toplamıştı. - MANILA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Rodrigo Duterte, Güncel
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