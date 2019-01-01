Duterte'den Çirkin İtiraf: "Bir Hizmetçiye Cinsel Tacizde Bulundum"
1 saat önce İlandır
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gençlik yıllarında bir hizmetçiye tacizde bulunduğunu itiraf etti.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
, gençlik yıllarında bir hizmetçiye tacizde bulunduğunu itiraf etti.
Adı sık sık skandallarla gündeme gelen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo
Duterte'den bir itiraf daha geldi. Filipinli lider, gençken bir hizmetçiye cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti. Duterte'nin Sözcüsü ise Filipinler Devlet Başkanının çirkin itirafının ardından yaptığı açıklamada, Duterte'nin "uydurduğunu" ifade etti. Duterte, itirafının ardından sert dille eleştirildi. Kadın hakları örgütü Gabriela, Duterte'nin sözlerinin "tecavüzü itiraf etmek" anlamına geldiğini belirtti.
Duterte geçtiğimiz aylarda, yurt dışında çalışan Filipinli bir hizmetçi kadını canlı yayın sırasında dudaklarından öptüğü için tepki toplamıştı. - MANILA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi
Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı
Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı