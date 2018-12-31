Son Dakika Haberleri: Duterte'den İtiraf: Bir Hizmetçiye...

Duterte'den İtiraf: Bir Hizmetçiye...

1 saat önce İlandır

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gençlik yıllarında bir hizmetçiye tacizde bulunduğunu itiraf etti.

Duterte'den İtiraf: Bir Hizmetçiye..., System.String[]
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gençlik yıllarında bir hizmetçiye tacizde bulunduğunu itiraf etti.

Adı sık sık skandallarla gündeme gelen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den bir itiraf daha geldi. Filipinli lider, gençken bir hizmetçiye cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti. Duterte'nin Sözcüsü ise Filipinler Devlet Başkanının çirkin itirafının ardından yaptığı açıklamada, Duterte'nin bunu "uydurduğunu" iddia etti. Duterte, itirafının ardından sert dille eleştirildi. Kadın hakları örgütü Gabriela, Duterte'nin sözlerinin "tecavüzü itiraf etmek" anlamına geldiğini belirtti.

Duterte geçtiğimiz aylarda, yurt dışında çalışan Filipinli bir hizmetçi kadını canlı yayın sırasında dudaklarından öptüğü için tepki toplamıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:51 Kaynak: İHA

Rodrigo Duterte, Güncel
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