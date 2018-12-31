Duterte'den İtiraf: Bir Hizmetçiye...
1 saat önce İlandır
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gençlik yıllarında bir hizmetçiye tacizde bulunduğunu itiraf etti.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
, gençlik yıllarında bir hizmetçiye tacizde bulunduğunu itiraf etti.
Adı sık sık skandallarla gündeme gelen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo
Duterte'den bir itiraf daha geldi. Filipinli lider, gençken bir hizmetçiye cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti. Duterte'nin Sözcüsü ise Filipinler Devlet Başkanının çirkin itirafının ardından yaptığı açıklamada, Duterte'nin bunu "uydurduğunu" iddia etti. Duterte, itirafının ardından sert dille eleştirildi. Kadın hakları örgütü Gabriela, Duterte'nin sözlerinin "tecavüzü itiraf etmek" anlamına geldiğini belirtti.
Duterte geçtiğimiz aylarda, yurt dışında çalışan Filipinli bir hizmetçi kadını canlı yayın sırasında dudaklarından öptüğü için tepki toplamıştı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:51 Kaynak: İHA
Yeni Zellanda 2019'u Karşılayan İlk Ülke Oldu
İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki
Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak
İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak