Duterte'den Usman Fırtınasının Vurduğu Bölgelere Ziyaret
28 dakika önce
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Usman fırtınasının vurduğu bölgelere ziyaret gerçekleştirdi.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
, Usman fırtınasının vurduğu bölgelere ziyaret gerçekleştirdi. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo
Duterte, ülkeyi vuran Usman fırtınasının neden olduğu sel ve heyelandan etkilenen bazı bölgeleri ziyaret etti. Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Christopher Bong Go eşliğinde bölgeye giden Duterte, durum hakkında brifing vermeden önce helikopterle bölgeyi havadan inceledi.
Ulusal Afet ve Risk Azaltma Yönetim Konseyi'nden gelen kayıtlar, 3 Ocak itibariyle 308 bin 451 kişinin Usman'dan etkilendiğini gösteriyor. Konseyin raporunda, toplamda 75 bin 326 ailenin etkilendiği felakette 122 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin kayıp olduğu, 60 kişinin yaralandığı bildirilirken; Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Eastern Visayas bölgelerinde 2 bin 896 evin hasar gördüğü ifade edildi. - MANILA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:28 Kaynak: İHA
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