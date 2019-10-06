Duterte: Gözkapağım kronik sinir ve kas rahatsızlığım nedeniyle düşüyor
1 saat önce
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte myasthenia gravis adı verilen kronik bir sinir ve kas rahatsızlığı olduğunu ve bunu göz kapaklarından birinin düşmesine neden olduğunu söyledi
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte myasthenia gravis adı verilen kronik bir sinir ve kas rahatsızlığı olduğunu ve bunun göz kapaklarından birinin düşmesine neden olduğunu söyledi.
Bir çalışma ziyaret kapsamında Rusya'da bulunduğu sırada ülkedeki Filipinli toplumla buluşmasında konuşan Duterte sağlığı hakkında da açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:46
Trump'ın azil sürecine ilişkin yeni açıklama: İstihbarat yetkilisi ikinci muhbir, başmüfettişle görüştü İran'ın Angelina Jolie'si' Sahar Tabar "Dine hakaret" ve "Ahlaksızlığı teşvik" suçundan tutuklandı Vatikan'daki Amazon zirvesinde bölgede rahiplere bekarlık şartının kaldırılması tartışılacak ABD'de bir geyik camı kırıp kuaför salonuna daldı! Panik anları kameraya yansıdı