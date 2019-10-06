Son Dakika Haberleri: Duterte: Gözkapağım kronik sinir ve kas rahatsızlığım nedeniyle düşüyor
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Duterte: Gözkapağım kronik sinir ve kas rahatsızlığım nedeniyle düşüyor

1 saat önce

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte myasthenia gravis adı verilen kronik bir sinir ve kas rahatsızlığı olduğunu ve bunu göz kapaklarından birinin düşmesine neden olduğunu söyledi

Duterte: Gözkapağım kronik sinir ve kas rahatsızlığım nedeniyle düşüyor, System.String[]

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte myasthenia gravis adı verilen kronik bir sinir ve kas rahatsızlığı olduğunu ve bunun göz kapaklarından birinin düşmesine neden olduğunu söyledi.


Bir çalışma ziyaret kapsamında Rusya'da bulunduğu sırada ülkedeki Filipinli toplumla buluşmasında konuşan Duterte sağlığı hakkında da açıklamalarda bulundu.

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Rodrigo Duterte, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:46 
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