Son Dakika Haberleri: Duterte: Kaçak mahkumları yakalayanlara ödül var, ölü olmaları beni daha çok mutlu eder
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Duterte: Kaçak mahkumları yakalayanlara ödül var, ölü olmaları beni daha çok mutlu eder

41 dakika önce

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, iyi hal gerekçesiyle “yanlışlıkla” serbest bırakılan tecavüzcü ve uyuşturucu kaçakçıların "ölü veya diri" yakalayanlara ödül vadetti. Duterte, kaçak mahkumların ölü yakalanmasının kendisini "daha çok mutlu edeceğini" ifade etti.

Duterte: Kaçak mahkumları yakalayanlara ödül var, ölü olmaları beni daha çok mutlu eder, System.String[]

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, iyi hal gerekçesiyle "yanlışlıkla" serbest bırakılan tecavüz ve uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyenleri "ölü veya diri" yakalayanlara ödül vadetti. Duterte, kaçak mahkumların ölü yakalanmasının kendisini "daha çok mutlu edeceğini" söyledi.


Duterte, düzenlediği basın toplantısında, iyi hal yasasından faydalanan yaklaşık 21 bin mahkumun salıverildiğini, ancak bırakılanlar arasında tecavüz ve uyuşturucu kaçakçıların bulunduğu bin 700 kişinin bu yasa kapsamına girmediği açıkladı.

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Rodrigo Duterte, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:45 
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