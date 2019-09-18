Duterte: Kaçak mahkumları yakalayanlara ödül var, ölü olmaları beni daha çok mutlu eder
41 dakika önce
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, iyi hal gerekçesiyle “yanlışlıkla” serbest bırakılan tecavüzcü ve uyuşturucu kaçakçıların "ölü veya diri" yakalayanlara ödül vadetti. Duterte, kaçak mahkumların ölü yakalanmasının kendisini "daha çok mutlu edeceğini" ifade etti.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, iyi hal gerekçesiyle "yanlışlıkla" serbest bırakılan tecavüz ve uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyenleri "ölü veya diri" yakalayanlara ödül vadetti. Duterte, kaçak mahkumların ölü yakalanmasının kendisini "daha çok mutlu edeceğini" söyledi.
Duterte, düzenlediği basın toplantısında, iyi hal yasasından faydalanan yaklaşık 21 bin mahkumun salıverildiğini, ancak bırakılanlar arasında tecavüz ve uyuşturucu kaçakçıların bulunduğu bin 700 kişinin bu yasa kapsamına girmediği açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:45
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