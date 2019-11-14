Son Dakika Haberleri: Duterte'nin bu hafta istirahat edeceğinin açıklanması sağlığı konusunda tartışma yarattı
Son Dakika Güncel Duterte'nin bu hafta istirahat edeceğinin açıklanması sağlığı konusunda tartışma yarattı - Son Dakika

Duterte'nin bu hafta istirahat edeceğinin açıklanması sağlığı konusunda tartışma yarattı

6 saat önce

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin bu hafta üç gün istirahat edeceğinin açıklanmasıyla sağlığının iyi olmadığı yönündeki endişeler artttı.

Duterte'nin bu hafta istirahat edeceğinin açıklanması sağlığı konusunda tartışma yarattı, System.String[]

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin bu hafta üç gün istirahat edeceğinin açıklanmasıyla sağlığının iyi olmadığı yönündeki endişeler artttı.

BBC'nin haberine göre, Duterte'nin sözcüsü Salvador Panelo, 74 yaşındaki Filipinler liderinin bu hafta memleketi Davao'da dinleneceğini ve çalışmalarını oradan yürüteceğini açıkladı.

Panelo, Duterte'nin daha az rahatsız edilmek için evinden çalışmak istediğini ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirtirken, bu durum, göreve geldiği 2016 yılından bu yana Filipinler liderinin sağlığı hakkındaki söylentilerin artmasına yol açtı.

Bazen resmi toplantılara katılmamasıyla tanınan Duterte'ye geçen yıl yapılan endoskopi işlemi sırasında şüpheli bir kitleye rastlanmış, sonrasında kitlenin iyi huylu olduğu ortaya çıkmıştı.

O dönemde "Kanser ise size söylerim" diyen Duterte, ekim ayında Rusya ziyareti sırasında da bir grup Filipinli gurbetçiye nadir rastlanan bir bağışıklık sistemi rahatsızlığı olduğunu, rahatsızlığının göz kapaklarından birinin düşmesine yol açtığını söylemişti.

Bundan birkaç hafta sonra Manila'da başkanlık sarayında motosikletten düşen ve belini inciten Duterte, dayanılmaz ağrıları yüzünden Japonya ziyaretini yarıda kesmişti. Duterte, bu dönemde kızı Sara'nın yanında koltuk değneğiyle yürürken görüntülenmişti.

Ancak kazadan önce sosyal medyada dolaşan videolarda Filipinler Devlet Başkanının dengede durmakta zorlandığını ortaya koymuştu.

Filipinler anayasası, devlet başkanının "ciddi bir hastalığı" olması durumunda kamuoyunun bundan haberdar edilmesi zorunlu kılıyor.

Ülkede devlet başkanının hastalığı nedeniyle görevini yerine getirememesi durumunda yerine devlet başkanı yardımcısı geçiyor.

Rodrigo Duterte, Filipinler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta bir gösterici, meydana aslanla indi
Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:50:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Duterte'nin bu hafta istirahat edeceğinin açıklanması sağlığı konusunda tartışma yarattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]