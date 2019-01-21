Duterte: "Referandum Sonuçlarına Saygı Duyacağız"
1 saat önce
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bugün yapılan referanduma ilişkin açıklamasında seçim sonuçlarına saygı duyacaklarını söyledi.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
, bugün yapılan referanduma ilişkin açıklamasında seçim sonuçlarına saygı duyacaklarını söyledi.
Filipinler'de Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası (BOL) için bugün halk oylaması yapıldı. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo
Duterte sonucun ne olursa olsun saygı ile karşılanacağını kaydederken, Devlet Başkanlığı Malacanang Sarayı'ndan yapılan açıklamada Duterte'nin Mindanao
'daki barış ve gelişme için vatandaşları 'evet' oyu kullanmaya teşvik ettiği bildirildi. Açıklamada, Duterte'nin karara saygı göstereceği ifade edilerek, "Bagsamoro Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi
onaylanacak" denildi.
Bugün Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM), Basilan'daki Isabela şehri ve Cotabato şehrinde referandum yapılırken, referandum Iligan şehri ve Kuzey Cotabato'daki 6 şehir hariç Lenao del Norte şehrinde ise 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Seçim Komisyonu'nun halk oylaması sonuçlarını 4 gün içerisinde açıklaması bekleniyor. - MANILA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:22 Kaynak: İHA
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