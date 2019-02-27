Son Dakika Haberleri: Duterte: "Rohingyalılara Vatandaşlık Vermeye Hazırım"

Duterte: "Rohingyalılara Vatandaşlık Vermeye Hazırım"

1 saat önce

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uğradıkları katliamla ülkelerinden kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanlarına vatandaşlık vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Duterte:
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uğradıkları katliamla ülkelerinden kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanlarına vatandaşlık vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Filipinler'in başkenti Manila'da açıklamalarda bulunan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Rohingya Müslümanlarını ülkesine kabul etmeye istekli olduğunu belirterek, "Rohingyalıları kabul etmeye istekli ve hazırım. Onlara Filipin vatandaşlığı vereceğim" ifadelerini kullandı.

25 Ağustos 2017'de Myanmar'ın Arakan bölgesinde yaşadıkları zulüm ve katliamdan kaçan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığınmıştı. Yaklaşık 100 yıldır baskı ve şiddet altında yaşayan Arakanlı Müslümanlar, farklı tarihlerde de defalarca katliama uğradı. - MANILA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:43 Kaynak: İHA

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