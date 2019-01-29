Son Dakika Haberleri: Duterte, Saldırı Bölgesini ve Yaralıları Ziyaret Etti

Duterte, Saldırı Bölgesini ve Yaralıları Ziyaret Etti

1 saat önce

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, dün Jolo Adası'nda çifte saldırının gerçekleştirildiği kiliseyi, sonrasında ise hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

Duterte, Saldırı Bölgesini ve Yaralıları Ziyaret Etti, System.String[]
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, dün Jolo Adası'nda çifte saldırının gerçekleştirildiği kiliseyi, sonrasında ise hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, dün çifte saldırının gerçekleştirildiği kiliseyi ziyaret ederek beraberindeki heyetle incelemelerde bulundu. Duterte, ziyaretini Ulusal Güvenlik Danışmanı Hermogenes Esperon Jr., Savunma Sekreteri Delfin Lorenzana, İçişleri Bakanı Eduardo Ano, Davao Şehir Belediye Başkanı Sara Duterte-Carpio ve eski yardımcısı Christopher Go ile birlikte gerçekleştirdi. Olay yerinden Buspos ilçesinde bununan Camp General Teodulfo Bautista İstasyon Hastanesine geçen Duterte, saldırıda yaralanan 13 asker ve 15 sivili ziyaret ederek maddi ve tıbbi yardımda bulundu.

Daha sonra Camp Bautista spor salonunda saldırıda hayatını kaybeden 8 kişi için düzenlenen cenaze törenine katılan Duterte ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, ailelere maddi yardımda bulundu. Duterte, bölgeden ayrılmadan önce askeri personelle bir araya gelerek olayın arkasındakilerin bulunması için talimat verdi.

Filipinler'de Borneo ve Mindanao adalarının arasındaki Sulu takımadalarında yer alan Jolo Adası'nda bulunan bir kilisede Pazar günü çifte saldırı gerçekleştirilmiş, olayda 20 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı ise terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. - MANILA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:02 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Rodrigo Duterte, 3. Sayfa
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