Dutlar geleneksel yöntemlerle reçele dönüştürülüyor - Son Dakika

Dutlar geleneksel yöntemlerle reçele dönüştürülüyor

Muş'ta kırsal mahallelerde yetiştirilen dutların, ağaçlardan toplanarak reçele dönüştürülmesi süreci başladı.

Muş'ta kırsal mahallelerde yetiştirilen dutların, ağaçlardan toplanarak reçele dönüştürülmesi süreci başladı.

Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1041 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "toplum bağışıklığı" tartışmalarına son noktayı koydu: Bu mümkün değil

Sağlık açısından çeşitli faydaları olduğu bilinen ve yörede kış ayları için yapılan dut reçeli, aileler için de önemli bir gelir kapısı oluyor.

Her yıl bu dönemlerde erkeklerin yardımıyla ağaçlardan toplanan dutlar, yıkanıp temizlendikten sonra kazanlara boşaltılıyor. Aroma ve tat bakımından incelik isteyen kaynatma, süzme gibi işlemlerden geçirilen meyveler, uzun ve meşakkatli sürecin ardından reçele dönüştürülüyor.

Merkeze bağlı Kale Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Behçet Demirel de yıllardır geleneksel yöntemlerle yaptığı reçelleri satarak ailesinin geçimine katkı sunuyor.

"Kilogramını 15 liradan satıyoruz"

Çocukları ve torunlarının yardımıyla ağaçlardan topladıkları dutları özenle temizleyen Demirel, güneşin doğmasıyla başlayan sürecin akşama kadar devam ettiğini söyledi.

Duttan reçel yapmanın uzun süren bir işlem olduğunu belirten Demirel, "Yetiştirdiğim dut ağaçlarından elde ettiğimiz meyvenin reçelini yapmaya yıllar önce başladık. Özenle temizlediğimiz dutları önce kazanlarda kaynatıyoruz, sonra bazı işlemlerden geçirdikten sonra reçel haline getiriyoruz. Bir ay boyunca hasadını yaptığımız dutun bir kısmıyla reçel yapıp ailemizi geçindiriyoruz, bir kısmını da kurutarak kışın çerez olarak tüketiyoruz." ifadelerini kullandı.

Behçet Demirel, yılda ortalama 700 kilogram dut elde ettiklerini ve kilosunu 15 liradan sattıklarını kaydetti.

"Dut reçeli yapmak emek istiyor"

Reçel yapımını babasından öğrendiğini belirten İbrahim Demirel ise her yıl bu dönemde başlayan sürecin 1 ay devam ettiğini söyledi.

Demirel, "Bahçemizde yetiştirdiğimiz dut ağacından elde ettiğimiz meyvelerin reçelini yaparak satıyoruz. Meyvelerin silkelenmesi, yıkanması, kazanlarda pişirip reçel haline getirmesi büyük emek istiyor." diye konuştu.

Kale, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:22 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dutlar geleneksel yöntemlerle reçele dönüştürülüyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:56 Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim 15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:49 Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubendini teknik heyet getirse de takmadı 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 23:38 Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1041 yeni vaka tespit edildi
19:55
Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
19:46
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
19:26
Marsilya, eski Galatasaraylı Mitroglou, Türk kulüplere önerdi
19:07
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
18:43
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
18:18
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
18:10
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
18:05
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
16:53
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
16:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 20:08:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dutlar geleneksel yöntemlerle reçele dönüştürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]