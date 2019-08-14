Son Dakika Haberleri: Dutlu yaylasında çifte Bayram yaşadılar
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Dutlu yaylasında çifte Bayram yaşadılar

38 dakika önce

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Dutlu köyü yaylası cüşkürüt mevkisinde sarı cam ormanları arasında yapıla piknik gününde yöresel oyunlar oynandı halaylar çekildi.

Dutlu yaylasında çifte Bayram yaşadılar, System.String[]
Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Dutlu köyü yaylası cüşkürüt mevkisinde sarı cam ormanları arasında yapıla piknik gününde yöresel oyunlar oynandı halaylar çekildi.
Oltu Dutlu köyünde geleneksel hale getirdikleri her kurban bayramının üçüncü günü cüşkürüt mevkiinde bir araya gelerek hem köylüler arasında bayramlaşma yapılıyor hem hasret gideriyorlar.
Sabah erken saatlerde yaylaya çıkan Dutlu Köylüleri cağ dönerler semaverleri yaktılar Davul zurna ile halaylar çektiler köyün gençleri ise yöresel oyunları oynadılar. - ERZURUM
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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