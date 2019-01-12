Dutlucalılardan Büyükerşen'e Teşekkür

İnönü İlçesi Dutluca Mahalle Muhtarı Ergün Erol, Dutluca Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Atakan Eral ve bir grup mahalle sakinleri, son dönemde hayata geçirilen dut üretim sahası ve mesire alanı projesi ve ESKİ tarafından yapımı tamamlanan 3000 metrelik içme suyu terfi hattı için Başkan Büyükerşen'e teşekkür etti. Mahalle sakinleri, Altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanında çiftçiyi kalkındırma projelerinden memnuniyetlerini dile getirdi.

Konuklarını Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda ağırlayan Başkan Büyükerşen, kırsal alanda çok büyük projeleri hayata geçirmeye başladıklarını, ülkede tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldiğini ancak Eskişehir'de buna izin vermeyeceklerini, gerek ücretsiz dut fidanı, domates ve marul fidesi dağıtımı gerekse hayvan desteğinden halk süt projesine Büyükşehir Belediyesi'nin son dönemde hayata geçen projelerinin Türkiye'de de gündem olduğunu hatırlatarak, "Çiftçimiz üretmek zorunda, ürettiğinden kazanmak zorunda. Eğer bir ülkede tarım ve hayvancılık biterse o ülkenin her şeyi biter. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak buna göz yumamam. Bu nedenle kırsal mahallelerimizde tarımı ve hayvancılığı geliştireceğiz. Kooperatifleri güçlendireceğiz. Birlikleri kalkındıracağız. Böylece üreticimiz kalkınmış olacak. Dutluca Mahallemizde de bu kapsamda 20 hektarlık bir alanı dut yetiştiriciliği ve mesire alanı olarak projelendirdik. Birkaç yıl içerisinde bu bölgemizde de ipek böcekçiliği canlanacak. Ayrıca bu alan yalnızca Dutluca sakinleri değil, İnönü ilçemiz ve civar mahallelerinde faydalanabileceği örnek bir proje olacak" dedi.