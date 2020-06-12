Dutu bu sefer asfalttan topladılar - Son Dakika

Dutu bu sefer asfalttan topladılar

Bursa'da şiddetli rüzgar sebebiyle yola devrilen ağacın dallarından vatandaşlar dut yedi.

Bursa'da şiddetli rüzgar sebebiyle yola devrilen ağacın dallarından vatandaşlar dut yedi.

Bursa'da öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgar ağaçların devrilmesine sebep oldu. Nilüfer'in Fethiye Mahallesi'nde yaklaşık 50 yıllık dut ağacı rüzgara dayanamayarak yola devrildi. Ağacın çatırdamasıyla çıkan sesi duyan vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Yola devrilen dut ağacının dalları belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Ağaç devrildi, vatandaşlar dutu asfalttan topladı

Şiddetli rüzgar sebebiyle devrilen dut ağacının dalları yolu kapladı. Vatandaşlar, normalde yüksek dallarına ulaşamadıkları ağacın kırılan dallarından dutları topladı. Belediye ekipleri kopan ağaç dallarını yoldan kaldırana kadar bol bol dut yiyen vatandaşlar, dutun tadını çıkardı.

Mustafa Atmaca, "Bir anda şiddetli rüzgar çıktı. Rüzgarla birlikte dut ağacı gövdesinden ayrılarak asfalta düştü. Biz de bunu fırsat bilerek dut topladık. Çok lezzetli dutlar vardı. Üsttekilere yetişemiyorduk, devrilince bu sayede dutları yedik" dedi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur